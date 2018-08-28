بوردو يقترب من الفوز بصفقة بن زية

دخل الدولي الجزائري ياسين بن زية في دائرة اهتمام أندية بوردو الفرنسي وكراسنودار الروسي، الأخيران عبرا رسميا عن رغبتهما في انتدابه من نادي ليل.

كشف مصدر إعلامي فرنسي عن اقتراب بن زية من مغادرة نادي ليل بعد أن وصلته عروض جيدة من أندية بوردو و كراسنودار، لكن مهاجم الخضر لا يرغب في الذهاب إلى الدوري الروسي وهو ما يعزز حظوظ بوردو في الفوز بصفقته.

وتحدث ذات المصدر عن اتفاق مبدئي حدث بين الفريقين الفرنسيين ليل وبودود حول انتقال بن زية إلى هذا الأخير مقابل 10 أو 15 مليون أورو، وهو العرض الذي لم يلق اعتراض اللاعب الذي لديه شغف كبير في تشريف ألوان بوردو، علما أنه لا يزال مرتبط بعقد مع فريقه إلى غاية جوان 2021 ويريد تغيير الأجواء بالرغم من مشاركته في مباريات البطولة الفرنسية مع نادي ليل منذ بداية الموسم، حيث ظهر في لقاءين من الجولات الثلاث التي لعبت وقدم تمريرة حاسمة.