كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة، هدى فرعون، أن الجزائر تقدمت بـ 20 مرتبة في مجال الإتصالات.

وأكدت الوزيرة فرعون، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، إلى ولاية مستغانم، أنه في السنتين الأخيرتين وخلال التّصنيف الدّولي الأخير، للمصالح المختصة للأم المتحدة، فإن الجزائر تقدمت ب20 مرتبة في مجال الإتصالات.

و بـ 20 مرتبة من حيث البنية التحتية للإتّصالات.

وأوضحت الوزيرة أن الجزائر تقدمت في مؤشر كثافة الخدمات على الخط بـ 10 مراتب

وفي مؤشر البنية التحتية للإتصالات بـ 30 مرتبة حسبما جاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة حول +الحوكمة

الإلكترونية في العالم

وذكرت فرعون أن وصول الجزائر إلى هذا المستوى من التقدم جاء بفضل الإستثمارات الكبرى في مجال الاتصالات

وخصوصا بعد فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة، والإستثمارات العمومية لخزينة الدولة خاصة في المناطق الريفية والنائية.