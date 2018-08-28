بلماضي يستدعي بولاية وأوكيجة لمواجهة غامبيا

إستدعى الناخب الوطني “جمال بلماضي” وجهان جديدان لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 المزمع إقامتها بالكامرون.

ونشر فريق ميتز الفرنسي خبرا على موقعه الرسمي يؤكد مشاركة الثنائي فريد بولاية و الحارس أليكساندر أوكيجة لحضور التربص التحضيري للمنتخب الوطني الذي سينطلق يوم 03 سبتمبر المقبل.

وحذف الموقع الرسمي لفريق ميتز الخبر الذي نشره بعد دقائق فقط، ليزيد الغموض حول صحة إستدعاء الثنائي الجزائري للتربص القادم.