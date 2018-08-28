حمار:هذا هو سر العودة القوية للوفاق

أرجع رئيس وفاق سطيف حسان حمار العودة القوية لفريقه في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا إلى روح المجموعة وتكاثف جهود الجميع من أجل مصلحة النسر الأسود.

وقال حمار بعد تأهل الوفاق اليوم الثلاثاء إلى دور الربع نهائي أن الاستقدامات المدروسة سواء للاعبين أو الطاقم الفني كان لها دور في حجز بطاقة التأهل بعدما كان الوفاق بصفر نقطة بعد جولتين من دور المجموعات، إضافة إلى وقفة الأنصار خاصة في المباراة الأخيرة ضد تي بي مازمبي.

وفي رده على سؤال حول إعادة سيناريو 2017، أكد حمار أن الوفاق سيقول كلمته في هذه البطولة بعد اجتياز دور المجموعات، مضيفا أنه لا يخشى أي منافس في الدور القادم.