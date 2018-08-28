المغرب يفرض نظاما لمراقبة المسافرين القادمين من الجزائر

رفعت السلطات المغربية، درجة التأهب بعد ما قالت أنه انتشار لوباء الكوليرا بالمنطقة، فيما لم تشر للجزائر بالإسم.

وفرضت الوزارة نظاما لمراقبة المسافرين القادمين من الجزائر في هذه الفترة التي تشهد تنقلا بين البلدين كما قالت في بيان لها.

وحمل بيان الوزارة انذاراً المديريات الجهوية والاقليمية حول الحذر والاستنفار بجميع مستشفيات المملكة.

لتوفير الإسعافات الأولية و تواجد الأطباء بأماكن عملهم لتقديم المساعدة وتعزيز اليقضة بالمستشفيات والمراكز الصحية.