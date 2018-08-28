الأغواط: تشييد 8 هياكل تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل

تدخل 8 هياكل تربوية جديدة حيز الخدمة تحسبا للدخول الإجتماعي المرتقب الأسبوع المقبل، بولاية الأغواط.

تستلم الهياكل التربوية مطلع الأسبوع القادم وتخص الأطوار التعليمية الثلاث”إبتدائي ،متوسط، ثانوي”

وحسب مديرية التربية لولاية الأغواط لوكالة الأنباء الجزائرية،أنه سيتم إستلام ثانوية طاقة الإستيعاب 1000مقعد بلدية الأغواط

بالإضافة إلى متوسطتين إحدهما بنفس البلدية، والأخرى خصت بلدية افلو

كما خص الطور الإبتدائي 5 مجمعات ظفرت بها كل من بلدية الأغواط، بن ناصر ، بن شهرة، و بريدة .