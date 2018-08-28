“جيب جيرانك نقوها ونخلوها نقية”..حملة وطنية للنظافة

عقدت وزيرة البئية فاطمة الزهراء زرواطي اليوم بمقر الوزارة ندوة حول إنطلاق حملة تنظيف كبيرة تمس كل أحياء التراب الوطني.

الحملة تحت شعار “جيب جيرانك نقوها ونخلوها نقية” شارك فيها كل من القطاعات الوزارية المعنية من بينها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة، الكشافة الإسلامية الجزائرية، المؤسسات العمومية المختصة في النظافة.

وعدد من رؤساء بلديات ودوائر ولاية الجزائر.

الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تحسيس المواطن وتشجيعه للحفاظ على بيئته إستدامة نظافتها.