"أوبك" تراقب خفض الإنتاج بالجزائر

أعلن مصدر مطلع لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن تلك الدول وأعضاء اتفاق خفض الإنتاج خارج المنظمة، سوف تعقد اجتماعا إضافيا للجنة الفنية يوم 11 سبتمبر، لمراقبة تنفيذ خفض الإنتاج في الجزائر.

ونقلت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفنية ستعقد إجتماعا إضافيا في 11 سبتمبر".

وأفادت مصادر أخرى أن اجتماع اللجنة الفنية في 11 سبتمبر، سيعقد في صيغة مكالمة جماعية.

وقالت أن اللقاء سيكون على شكل مؤتمر عبر الهاتف للتحضير لاجتماع اللجنة الفنية في الجزائر".

وسيعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية "أوبك" في سبتمبر في الجزائر.