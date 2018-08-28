الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تطلق مسابقة وطنية للتحسيس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تنظيم مسابقة وطنية تدخل في إطار الحملة التحسيسية حول الاخطار التي يتكبدها مستعملي الطريق على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع الطريق وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح البشرية، المنشآت والعتاد.

وحسب بيان للشركة، فيجب أن “تتمحور جميع الاعمال التي ستعرض حول الموضوع الرئيسي للحملة: وذلك على ومضة مرئية مدتها 45 ثانية، أو شعار الحملة، أو رسم كاريكاتوري، أو نموذج ملصقة بمقاس 70 على 50 سم.

وتم فتح المسابقة لجميع الحاملين للجنسية الجزائرية الذين تبلغ اعمارهم 18 سنة فما فوق، حيث تتم عملية التسجيلات بإرسال ملف الترشح الى العنوان الالكتروني Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. بضم المعلومات الشخصية “الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الهاتف” في التفرة ما بين 01 اوت الى 30 سبتمبر 2018.