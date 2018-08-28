الدالية تعرض التجربة الجزائرية في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بسويسرا

تعرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، غدا الأربعاء، التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أمام أعضاء اللّجنة الأممية المختصة بجنيف في سويسرا.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة، فإن الدالية ستترأّس الوفد الجزائري المشارك في أشغال اللّجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان، التي تدوم يومين لعرض ومناقشة “التقرير الأولي حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة المتعلّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك -حسب ذات المصدر- تطبيقا للمادة 35 من اتفاقية الأمم المتّحدة المتعلّقة بحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 09-188 المؤرّخ في 12 ماي 2009.

وستقوم الوزيرة بالمناسبة بعرض “التجربة الجزائرية والسياسات والمخطّطات والبرامج الموضوعة حيز التنفيذ من طرف السلطات العمومية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.