ولد قدور في زيارة إلى دول أمريكا الجنوبية

يشرع الرئيس المدير العام لسوناطراك ابتداء من اليوم في زيارة عمل إلى ليما بالبيرو لبحث المسائل المتعلقة بالشراكة والاستثمار مع مسؤولين سامين في قطاع الطاقة بجمهورية بيرو.

ومن المنتظر أن يلتقي ولد قدور الذي حل أمس الاثنين بليما بوزير الطاقة البيروفي، فرانسيسكو اسمود ميزانو و بنائب الوزير المكلف بالمحروقات، ايدواردو الفريدو غيفارا دود.

كما سيجري المسؤول الأول لسوناطراك محادثات مع مسؤولي الوكالة البيروفية المكلفين بضبط ما قبل الانتاج البترولي و رئيس مجلس ادارة الشركة البترولية الوطنية لبيرو “بتروبيرو.

و خلال تواجده في بيرو سيدرس ولد قدور المشاريع الغازية التي طورتها سوناطراك في هذه البلد بحيث سيلتقي في هذا الإطار بمساهمين بالشركة البيروفية “تي جي بي” التي يملكها مجمع متعدد الجنسيات متكون من أناغاز وسوناطراك والصندوق الكندي للمعاشات (سي بي بي إي بي).

و سيعقد الرئيس المدير العام لسوناطراك على هامش هذه الزيارة جلسة عمل مع طاقم مجمعه بمقر سوناطراك-بيرو لاستعراض المشروع البترولي الغازي “كاميسي” الذي يعد المجمع الجزائري طرفا فيه و لتقييم وضعية مشروع نقل الغاز “تي جي بي” و آفاق التنمية فيما يخص هذين المشروعين الهامين.

وعقب زيارته لبيرو سيتوجه ولد قدور إلى بوليفيا للمشاركة يومي الخميس والجمعة في المنتدى الدولي للغاز والبتروكيمياء والوقود الأخضر.

وسيشارك المدير العام لسوناطراك خلال المنتدى في اجتماع حول التنقيب عن المحروقات واستكشافها وهذا إلى جانب مسؤولي “غازبروم” ألكسي ميلر و”توتال” بتريك بوياني وريبسول أنتونيو بروفو.