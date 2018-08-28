الفريق قايد صالح ينصّب اللواء علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة هذا الخميس

أعلن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيشرع غدا الأربعاء، في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وحسب ذات البيان، فإن الفريق سيشرف، يوم الخميس المقبل، باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم تنصيب اللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا للواء عبد الرزاق الشريف الذي أحيل على التقاعد.