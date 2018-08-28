انهيار أسعار البطيخ والدلاع في الأسواق بسبب الكوليرا

كشف مصطفى زبيدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه تم تسجيل انخفاض حاد في أسعار البطيخ والدلاع، إثر انتشار وباء الكوليرا.

وأكد زبيدي، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، اليوم الثلاثاء، أن البطيخ الأحمر والأصفر فقط، قد تم تسجيل هبوط في أسعارهما، وذلك عقب ترويج معطيات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأنهما مصدر الوباء، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات، حسبه.

ودعى محدثنا، إلى ضرورة تكاتف جهود التجار والفلاحين، ليقدموا المعلومات الصحيحة للمواطنين، تفاديا لنشر إشاعات تؤثر على التاجر والمواطن، وعلى أسعار المنتجات الفلاحية.