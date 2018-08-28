اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة

أطلق مجمع اتصالات الجزائر خدمة جديدة تتمثل في تسجيل طلب الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المؤسسة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الخدمة الجديدة تسمح بتسجيل طلبات الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت وأنه للقيام بذلك، يتعين على الزبون الدخول إلى الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر (طلب خط هاتفي ثابت) على الرابط : www.algerietelecom.dz/fr/demande-na وملء استمارة التسجيل في الخدمة ليتلقى بعدها رسالة إلكترونية تؤكد له نجاح عملية التسجيل.

وأكد البيان أنه بفضل هذه الخدمة، ترفع اتصالات الجزائر عن زبائنها عناء التنقل إلى الوكالات التجارية لتقديم طلب الحصول على خط هاتفي ثابت. و تطلعهم على نتائج دراسة الجدوى عبر البريد الإلكتروني، مجددة بالمناسبة "التزامها الدائم بتعزيز استراتيجيتها القائمة على التقرب أكثر من زبائنها من أجل تلبية تطلعاتهم على أحسن وجه".