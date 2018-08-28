الأمم المتحدة تدعو لاستقبال مهاجرين رفضتهم إيطاليا

دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت دول الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة بشكل عاجل على استقبال عدد من المهاجرين الذي لا يزال نحو 150 منهم عالقين منذ أكثر من أسبوع على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين.

وقالت مفوضية اللاجئين في بيان أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعرض "بشكل عاجل" أماكن لعدد من المهاجرين على متن السفينة، كما دعت المفوضية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لأزمة سياسة الهجرة الخطيرة وغير الأخلاقية".

وأشار فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن "الوقت قد حان لوضع نهاية لازمة لا تزال تراوح مكانها حيث تتنافس دول في سباق حول من يمكنه تحمل أقل قدر من المسؤولية تجاه أشخاص يتم إنقاذهم في البحر".

وأضاف جراندي "إنه أمر جد خطير وغير أخلاقي أن يتم تعريض حياة اللاجئين وطالبي اللجوء للمخاطرة بينما الدول منخرطة في عملية شد وجذب سياسية بحثا عن حلول طويلة المدى".

و أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن مسؤولي الصحة في ميناء كتانيا بجزيرة صقلية، تلقوا أوامر بالإنزال الفوري لـ16 مهاجرا على متن سفينة ديشيوتي التابعة لخفر السواحل.

وقبل أسبوعين، أنقذت السفينة "ديتشوتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي قاربا وعلى متنه 190 مهاجرا غير شرعي في المياه المالطية قبالة المياه الليبية، حيث تم إجلاء 13 من المهاجرين إلى مستشفى في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بينما تم السماح لـ27 قاصرا بالنزول عن السفينة، لتبقى عالقة منذ ذلك الوقت قبالة سواحل الجزيرة بعد رفض السلطات الإيطالية والمالطية استقبال ركابها.

واجتمع ممثلون من 12 دولة بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة للبحث عن حلول على المدى الطويل لقضية إنقاذ المهاجرين من مياه البحر المتوسط، لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج حيث لم تتوصل هذه الدول على إجراءات موحدة جديدة لإعادة توزيع المهاجرين.