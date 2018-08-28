إدارة “اليونايتد” تتجه لإقالة “مورينيو” !

كشفت جل الصحف البريطانية أن إدارة اليونايتد تتجه لإقالة مدرب الفريق “جوزي مورينيو” بعد الخسارة الثقيلة التي تكبدها “المانيو” سهرة أمس ضد “توتنهام”.

وكان “الشياطين الحمر” قد تكبدوا للهزيمة الثانية لهم في أول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي وهو أمر لم يحدث منذ 1992.

“مورينيو” أكد قبل بداية البطولة أن هذا الموسم سيكون صعبا لأن إدارة الفريق لم تلبي رغباته في الميركاتو الصيفي وهو ما أثر كثيرا على أداء الفريق.

ورغم ان جماهير النادي تقف في صف “السبيشل وان” وضد نائب رئيس الفريق “إدوارد” إلا أن هذا الأخير دخل في حرب “باردة” مع “المو” وهو ما زاد الطين بلة.

كما أن وقوف المدرب البرتغالي وهو يحيي جماهير اليونايتد بعد الخسارة سهرة أمس، أكدت وبنسبة كبيرة رحيله عن الفريق.

من جهة أخرى، ارتبط إسم “زيدان” مؤخرا بتدريب “الشياطين الحمر” في حالة رحيل “جوزي مورينيو”.