مديرية الصيد البحري تصدر قرارا بمنع اصطياد الأسماك على مستوى «سد مجازالبقر»بعين مخلوف بقالمة

على خلفية حادثة نفوق مئات الأسماك بسد مجاز البقر بعين مخلوف بقالمة الأسبوع الفارط، شكلت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية قالمة، على إثر هذه الظاهرة ، لجنة مكونة من عدة قطاعات، حيث قامت هذه اللجنة بخرجة ميدانية ومعاينة ميدانية للسد بتاريخ 23 أوت 2018 للوقوف على حجم الضرر، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة، مع إصدار قرار منع اصطياد الأسماك على مستوى السد ، ومطالبة كافة الصيادين الهواة بعدم الصيد الترفيهي حتى إشعار آخر. وحسب بيان المديرية وخوفا من انتشار الأوبئة أمرت اللجنة بتنظيف السد من الأسماك النافقة بمشاركة فرقة الحماية المدنية لولاية قالمة ومصالح بلدية عين مخلوف والعمل على ردمها وفقا للمعايير الصحية. مع مراقبة المنتوجات الفلاحية المتواجدة بمحاذاة السد. من خلال تشكيل لجنة متابعة مكونة من قطاعات الصيد البحري، المصالح الفلاحية، البيئة، الموارد المائية، فرع وكالة السدود والتحويلات وكذا مصالح بلدية عين مخلوف. في انتظار ما ستسفر عنه التحاليل لمعرفة سبب نفوق الأسماك.