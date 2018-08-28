نظام معلومات لتسيير الجماعات المحلية عبر ولايات الوطن

تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على مدار السنوات الأخيرة لإدخال الرقمنة إلى القطاع وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الإدارات التابعة لها. وفي هذا السياق، ارتأت وزارة نور الدين بدوي إلى اتخاذ خطوة أخرى في هذا المجال وذلك من خلال وضع نظام معلومات لتسيير الموارد البشرية للجماعات المحلية والإدارة المركزية، حيث راسلت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع المنصرم ولاة الجمهورية في مراسلة تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية على مستوى الدوائر والبلديات وتحضير أنفسهم لانطلاق نظام المعلومات، حيث يعكف على تحضير هذا النظام فريق عمل يجمع إطارات من الإدارة المركزية ومجموعة من المسيرين المحليين ووفقا لما جاء في إرسالية وزارة الداخلية فإن العمل بهذا النظام يأتي في هذا الإطار وفقا لإستراتيجية يتم تنفيذها بصفة تدريجية حسب أولويات أساسية حددتها الدراسة والتصور العام لهذا المشروع والتي تهدف في مجملها إلى إرساء نظام شامل وموحد لقطاع الداخلية والجماعات المحلية يلبي احتياجات المسؤولين في تسييرهم للمورد البشري بما يتوافق مع الرهانات الإستراتيجية ومتطلبات العصرنة في هذا المجال، كما تؤكد وزارة نور الدين بدوي على أن هذا النظام سيشكل أرضية عمل دائمة للتسيير اليومي للموارد البشرية، انطلاقا من مدونات الميزانية مرورا بـ تسيير المناصب والهياكل التنظيمية وصولا إلى تعيينات الموظفين، وأكد المصدر أن الأرضية الرقمية الخاصة بهذا النظام تشترك فيها جميع البلديات والولايات والإدارة المركزية بالإضافة إلى ربطها مع المصالح المحلية للرقابة على غرار الوظيف العمومي والمراقبين الماليين وهو ما من شأنه أن يسهل عمل الجميع.

نحو إعداد مرجعية وطنية مشتركة لتسيير الموارد البشرية

وبالموازاة مع نظام المعلومات المذكور، فإن فريق العمل الذي يجمع إطارات من الإدارة المركزية ومجموعة من المسيرين المحليين يعكف أيضا على إعداد مرجعية وطنية مشتركة لتسيير الموارد البشرية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتي ستشكل وثيقة رئيسية لتوحيد الإجراءات والنماذج المعمول بها في هذا المجال بالتجانس مع مشروع نظام المعلومات، تؤكد وزارة الداخلية التي أشارت في إرساليتها أنه سيتم في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية حول الجوانب التسييرية والتقنية التي ترتكز عليها المنظومة الجديدة والتي تؤكد وزارة نور الدين بدوي أنه يجب أن يتحكم فيها جميع مسيري الموارد البشرية في كل الولايات والبلديات التي طالبتها الوزارة بالدخول في هذا المسعى على نحو مستعجل والبداية تكون بتزويدها بقوائم المسؤولين والموظفين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في كل البلديات.