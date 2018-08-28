أويحيى يوافق على مشروع إنشاء مركب رياضي للمولودية

وافق الوزير الأول أحمد أويحيى على إنشاء مركب رياضي خاص بعميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر من طرف الشركة البيترولية “سوناطراك”.

وأشار موقع “ألجيري 24” إلى موافقة الوزير الأول على منح قطعة الأرض المخصصة لفريق RIJA التابعة لوزارة التعليم العالي لإنشاء مركب رياضي متطور.

هذا ويتواجد ملعب “RIJA” ببلدية بن عكنون قرب ثانوية “مقراني”، كما أشار نفس الموقع أن هذا المركب الرياضي سيكون في خدمة المنتخبات الوطنية وحتى الفرق الجامعية.

وحسب موقع “ALG24 “” فإن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أبلغ وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بتحويل هذه المنشأة العمومية لحساب الشركة البيترولية سوناطراك قبل شهر أكتوبر المقبل.