التحضير لإنطلاق تصوير فيلم المجاهد زيغود يوسف

ستنطلق عملية تصوير فيلم المجاهد زيغود يوسف في 23 سبتمبر المقبل في مناسبة ذكر استشهاده حسب ما ذكره كاتب سيناريو احسن تليلاني للإذاعة الثقافية.

وقال تليلاني في اتصال هاتفي للإذاعة أنّ التحضير للفيلم سيبدأ من تاريخ 23 سبتمبر، من خلال اختيار مناطق التصوير وإجراء الكاستينغ لأختيار الممثلين.

وأكّد ذات المتحدّث أن هذا العمل يتطلّب أزيد من 1500 ممثل، حيث سيحاكي وقائع الثورة خلال هجومات 20 أوت 1956.

حيث مكّن من خلالها زيغود يوسف فكّ الحصار الذي فرضته فرنسا على منطقة الأوراس في تلك الفترة.

وكشف كاتب السيناريو، أنّ مشاهد الشتاء في الفيلم ستصوّر خلال شتاء 2019، فيما ستصوّر مشاهد الصيف في شهري جويلية وأوت.

على أن يكون الفيلم جاهزا في شهر نوفمبر من نفس السنة.

يشار إلى أنّ، الفيلم تحت إشراف وزارة المجاهدين من إخراج سعيد ولد خليفة وإنتاج ياسين علوي.