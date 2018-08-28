سيال: تحليل المياه مرتين في اليوم صباحا ومساءا

قالت ليلى فرح مديرة المخبر المركزي بمؤسسة “سيال”، أن وزارة الصحة قد أحصت كل المنابع على المستوى الوطني من أجل تحليلها.

مفيدة بأن هنالك 30 عنصرا مجندا على مستوى المخبر المركزي “لسيال”.

وأكدت ذات المتحدثة، أن تحاليل المياه تقام كل يوم صباحا ومساءا وهي من أولويات مؤسسة سيال.

خاصة وأنها تعمل بالتعاون مع مؤسسات أخرى على غرار وزارة الصحة ومعهد باستور.

من جهتها قالت ليلى فرح، أن المواطنين سيشمون رائحة زائدة في المياه فلا داعي للقلق لأنها لا تظر المواطنين.