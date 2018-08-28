موناكو مازال يأمل في انتداب براهيمي

تأمل إدارة نادي موناكو الفرنسي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي، قبيل إسدال ستار سوق الإنتقالات الصيفية مساء الجمعة المقبلة.

ويُريد مسؤولو نادي موناكو جلب ياسين براهيمي، سدّا لِثغرة متوسط الميدان توماس لومار، الذي انتقل مُؤخّرا إلى فريق أتليتيكو مدريد الإسباني. يقول موقع “سبور 10” الفرنسي في أحدث تقرير له بِهذا الشأن.

ويرتب متوسط الميدان ياسين براهيمي (28 سنة) مع نادي بورتو بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2019. مع تحديد إدارة الفريق البرتغالي شرط استلام مبلغ 60 مليون أورو، نظير تسريح الدولي الجزائري هذه الصائفة.

في سياق آخر، أكدت إدارة نادي بورتو أن إصابة براهيمي لا تبعث على القلق. وأشارت إلى أن الدولي الجزائري يخضع لِمران خاص مع طبيب الفريق، وفرص خوضه مباراة البطولة البرتغالية أمام الضيف موريرينسي، مساءالأحد المقبل، مُرتفعة.

ويُعاني ياسين براهيمي إصابة عضلية، منعته من إكمال مباراة بورتو والزائر فيتوريا غيماريش، بِرسم مشوار البطولة مساء السبت الماضي.