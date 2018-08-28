سليماني: “المنافسة مع بونجاح مفيدة للخضر”

أكد “إسلام سليماني” مهاجم “فينربخشة” التركي أن المنافسة مع لاعب “السد القطري” بغداد بونجاح ستعود بالفائدة على المنتخب الوطني.

وقال سليماني في حواره مع موقع “دي زاد فوت”: “المنافسة مع بونجاح تعود بالفائدة على الخضر”.

وأضاف: “في المنتخب الوطني كل المناصب تشهد منافسة فلدينا لاعبين في المستوى”.

وتابع: “اذا غاب أحد اللاعبين فهناك لاعب آخر لتعويضه”.

ويعيش “بونجاح” فترة رائعة مع نادي “الزعيم” خاصة في ظل تألقه محليا وقاريا مع النادي القطري وبات يهدد مكانة “سليماني” الأساسية مع المنتخب.