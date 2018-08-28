بلماضي وسعدان يُشاركان في ندوة كأس العالم

يُشارك الناخب الوطني جمال بلماضي والمسؤول الأوّل عن المديرية الفنية الوطنية رابح سعدان، في ندوة حول كأس العالم 2018 بِروسيا.

ويُشرف الإتحاد الدولي لكرة القدم على تنظيم هذه الندوة، في الـ 23 من سبتمبر المقبل، بِالعاصمة البريطانية لندن.

ويحضر بلماضي وسعدان هذه الندوة، رفقة نظرائهم من اتحادات الكرة المنضوية تحت لواء الفيفا. فضلا عن ستة خبراء تقنيين يُمثّلون الإتحادات القارية للعبة.

وسيُناقش الحضور حصيلة ونتائج مونديال روسيا 2018، واستعانة الحكام بِتقنية الفيديو، وأمور أخرى.

ودأبت الفيفا على تنظيم مثل هذا النوع من الندوات عقب إسدال ستار تظاهرة كأس العالم، تقويما للأخطاء وتثمينا للمكاسب وأيضا تنمية لِكرة القدم.