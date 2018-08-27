غوغل تطلق هاتف "بكسل3 إكس.إل"(فيديو)

يتوقع أن تطلق غوغل هاتف "بكسل3 إكس.إل" الجديد في أكتوبر القادم، وهو نفس التوقيت الذي طرحت فيه العام الماضي جهازي "بكسل2" و"بكسل2 إكس.إل".

ويكشف فيديو مسرب عن محتويات عبوة هاتف "بكسل3 إكس.إل" حيث ستضم سماعات الرأس "بكسل بودز" التي تتصل بالهاتف عبر منفذ "يو.أس.بي-سي"، وكبل "يو.أس.بي-سي"، ودونغل للتحويل من "يو.أس.بي-سي" إلى منفذ سماعات الرأس التقليدي، ومحول من منفذي "يو.أس.بي-سي" إلى "يو.أس.بي"، وشاحن بمنفذ "يو.أس.بي-سي".

ويظهر في الفيديو الجهة الأمامية للهاتف بشاشته الكبيرة ذات القياس 6.2 بوصات بدقة 1440×3120 بكسلا، من نوع "بي-أوليد"، إلى جانب ذلك الشق في أعلى الشاشة الذي يضم كاميرتين أماميتين، والجهة الخلفية التي تضم كاميرا وحيدة مع مستشعر بصمة الأصبع.

ويكشف الفيديو أن الجهة الخلفية للهاتف مصنوعة من الزجاج، بما يعني أنه سيدعم الشحن اللاسلكي، وهي ميزة لم تكن موجودة في نسخ هاتف بكسل السابقة.

ويظهر في الفيديو فتاة وهي تحمل الجهاز بيدها ثم تلتقط صورة سيلفي لنفسها مرة مع ظهور كل شيء في خلفية الصورة ضمن تركيز العدسة، ثم -على افتراض أن الهاتف يستفيد من قدرة استشعار العمق الثلاثي الأبعاد للكاميرتين- تصبح خلفية الصورة ضبابية في الطريقة ذاتها التي يعمل بها نظام "ترو دبث" في هاتف آيفون إكس.

وبحسب موقع "تومز غايد" المعني بشؤون التقنية، فإن هذا قد يكون مؤشرا على أن غوغل قد تستخدم ميزة التعرف على الوجه بفضل وجود كاميرتين أماميتين، مع الحفاظ على مستشعر قارئ البصمة.

ورغم أن هذا التسريب وغيره قد أفسد على غوغل عنصر المفاجأة، فإن التحقق من صحة ما ورد فيه يظل رهنا بالكشف الرسمي من غوغل عن هاتفيها المقبلين "بكسل3" و"بكسل3 إكس.إل".