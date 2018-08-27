درفلو ضمن قائمة بلماضي الموسعة تحسبا لمواجهة غامبيا

انضم مهاجم نادي فيتيس آرنهايم الهولندي أسامة درفلو، إلى القائمة الموسعة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لمواجهة غامبيا يوم 8 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019 المنتظرة بالكاميرون.

ورغم أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، لم يكشف عن القائمة الموسعة لبلماضي، إلا أنه تم تسريب بعض الأسماء في صورة الحارسين رايس وهاب مبولحي وعز الدين دوخة ومتوسط الميدان رياض بودبوز وجاء الدور الآن على أسامة درفلو، فضلا عن الأسماء الأخرى التي تمثل العمود الفقري للمنتخب على غرار ياسين براهيمي ورياض محرز ونبيل بن طالب ورامي بن سبعيني وإسلام سليماني وهلال العربي سوداني.

وكان درفلو الذي أنهى الموسم الماضي في البطولة الجزائرية كهداف مع فريقه السابق اتحاد العاصمة بـ(18 هدفا) قبل الاحتراف في هولندا هذه الصائفة، قد خرج من حسابات مدرب “الخضر” السابق رابح ماجر، وبات من المغضوب عليهم، عقب أول تربص أجراه المنتخب المحلي بمركز سيدي موسى، الذي شهد مغادرة درفلو مكان التربص من يومه الأول لمعاناته من إصابة، ويأتي هذا رغم الإشادة الكبيرة التي حظي بها درفلو من قبل المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان، في وقت سابق.

وسبق لجمال بلماضي أن كشف في ندوته الصحفية الأخيرة عن نواياه في الاعتماد على خطة هجومية في المنتخب الوطني، واللعب بأسلوب مخالف يعتمد أساسا على المتعة، حيث قال بصريح العبارة إنه “لا يريد رؤية براهيمي وأوناس ومحرز في الدفاع”، ولهذه الأسباب يرغب بلماضي في ضم أكبر قدر ممكن من المهاجمين.

ولم يسبق لدرفلو أن خاض أي مواجهة مع المنتخب الوطني الأول، حيث لم تمنح له الفرصة مع المدربين السابقين، رغم تألقه في الموسمين الأخيرين له مع اتحاد العاصمة سواء في البطولة الجزائرية أم في المنافسة القارية.

وبلا شك فإن تراجع مستوى بعض المهاجمين الذين منحت لهم الفرصة في “الخضر” من قبل كبلفوضيل وبن زية وإدريس سعدي وإسلام سليماني وحتى رشيد غزال، سيكون في صالح درفلو الذي قد يكون حاضرا في القائمة النهائية، مع العلم أنه شارك إلى حد الآن في لقاءين كاحتياطي مع فريقه فيتيس آرنهايم الهولندي، في الدوري المحلي.