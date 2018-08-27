مكيفات هواء إل جي DualCool و ArtCool

كشفت إل جي الكترونيكس الجزائر عن منتجين جديدين من مجموعة مكيفات الهواء التي يتمّ إنتاجها في الجزائر وهي: Dualcool و ArtCool.

بفضل التكنولوجيا المبتكرة والجودة الاستثنائية، يؤكد هذين المنتجين الجديدين المندرجين ضمن علامة "Bladi Made in " على موقع إل جي كفاعل اقتصادي وطنيّ ورائد في مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ، علما أن هذه الشركة قد أكّدت على دورها كفاعل رئيسيّ في أنظمة تكييف الهواء في العالم.

مكيّف هواء DualCool

الضاغط المبتكر الذي يمكّنك من الاقتصاد في الطاقة و التمتّع بهدوء لا مثيل لهما

يعتبر مكيّف هواء إل جي DualCool الذي تمّ إنتاجه بثلاث سعات 12 و 18 و 24 وحدة حرارية BTU، أوّل مكيّف يعمل بالضاغط العاكس المزدوج المبتكر والمصمّم من قبل إل جي. هذه الميزة التكنولوجية تجعله يتمتّع بفعالية وأداء وكفاءة في استهلاك الطاقة لم يسبق لها مثيل. يمكن لمكيّف الهواء DualCool أن يبرّد الهواء بسرعة وذلك بفضل نطاق التبريد عالي السرعة LG Smart Inverter الذي يمكّن من إرسال الهواء إلى مسافات أبعد وتبريد الغرفة في وقت قياسيّ.

عمليا، يقوم هذا الضاغط العاكس المزدوج Dual Inverter™ بتعديل سرعته باستمرار وذلك للحفاظ على درجة حرارة مستقرّة. بفضل نطاق تردّداته الذي يحدّ من استهلاك الطاقة، يمكن لهذا المكيف الاقتصاد في استهلاكها إلى حدود 70% مقارنة بأيّ ضاغط تقليديّ. أمّا لوحة الدارات المطبوعة الخاصة به (PCB)، فقد تمّ تعزيزها بشكل يجعلها أكثر صمودا أمام إمدادات الطاقة غير الثابتة، وهو ما يضمن حمايتها من مستويات الضغط العالي أو دفقات الطاقة وبالتالي تمديد مدّة صلاحية المكيّف.

ويتميّز مكيّف الهواء إل جي بالهدوء، فهو يعمل بمستويات صوتيّة منخفضة، وذلك بفضل مروحة التحويل الجانبي الحصريّة لإل جي وتكنولوجيا الضاغط العاكس المزدوج Dual Inverter™ التي تمكّن من التخلّص من الضجيج غير المرغوب فيها وتوفّر عملية تشغيل هادئة.

ويحتوي هذا النموذج من المكيّفات على تكنولوجيات متقدّمة أخرى مثل مرشحات جسيمات 3M الخاصة بإل جي التي تزيل الجزيئات الضارة الدقيقة، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية من أجل توفير بيئة أكثر أمانا وصحّة.

علاوة على ذلك، يعتبر مكيّف الهواء إل جي Dual Inverter مناسبا لكل الديكورات الداخلية بفضل تصميمه النحيف والأنيق. لقد تمّ صنعه بشكل يجعله عمليّا وسهل التثبيت في أيّ فضاء، وهو ما سيمكّن من الاقتصاد في تكلفة اليد العاملة والوقت المطلوب لتثبيته.

مكيّف هواء ArtCool

تصميم مذهل وقدرات تكنولوجية استثنائية

يتمتّع مكيّف الهواء إل جي ArtCool المتوفّر في صنفي 12 و 24 وحدة حرارية BTUبتصميم استثنائيّ يجعله رمزا خالصا للرفاهية والتطوّر ويمكّنه من التماهي مع أيّ نمط من أنماط التصميم الداخلي. تضيف المرآة الداكنة فائقة الأناقة لإطاره الأمامي لمسة أناقة إضافيّة تنسجم بشكل مثاليّ مع المنازل ذات النمط الحديث والفاخر. وسيكون التصميم الجميل والجذّاب للجهاز كفيلا بجذب الاهتمام إليه تماما مثل وظائفه العمليّة والمبتكرة.

وبفضل الضاغط العاكس المزدوج Dual Inverter، يستهلك مكيّف الهواء ARTCOOL™ كميّة كهرباء أقلّ ب 70% كما تفوق سرعة مكيفات الهواء غير العاكسة بنسبة % 40.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح فإنّ القدرات التكنولوجية الرائعة لضاغط إل جي لمكيّف ARTCOOLالعمل على مستويات ضوضاء منخفضة بشكل مريح للغاية، وهو ما يسمح للمستخدمين بالاسترخاء والراحة في إطار من الرفاهية دون أن يقلق الصوت المزعج للمكيّف راحتهم. يتمتّع الضاغط بضمان استمرارية التشغيل والموثوقيّة لمدة 10 سنوات. كما أنّه قادر على الصمود أمام إمدادات الطاقة غير الثابتة، ومستويات الضغط العالي أو دفقات الطاقة مع مدّة صلاحيّة عامّة محسّنة بفضل لوحة الدارات المطبوعة المعزّزة (PCB) الخاصة به.

علاوة على سهولة تثبيته، يتميّز هذا المكيّف بسهولة التحكم فيه بفضل تكنولوجيا ®Smart ThinQ التي تسمح بالوصول إلى الجهاز عن بعد عبر تقنية الواي فاي، إذ أنّ هذه التكنولوجيا الخاصة بإل جي تسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة داخل المنزل وخارجه.

كما أنّه من الممكن أيضا التثبت، بكل سهولة، من الإعدادات والتثبيت وتشخيص الأعطال، فمكيف الهواء ArtCool يتمتّع بوظيفة التشخيص الذكيّ لإصلاح الأعطاب بشكل بسيط وسريع. فالتشخيص الذكيّ يقدّم إشعارات ودعما لحلّ مجموعة من المشاكل التقنيّة عبر تطبيق Smart Diagnosis الذي يمكن تثبيته على الهاتف الذكيّ.

بعض المعلومات حول شركة إل جي إلكترونيكس.

تعتبر شركة إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا والتصنيع وتمتد أنشطتها في أكثر من 100 موقع حول العالم. وبحجم مبيعات إجمالي بلغ سنة 2017 ، 55.4 مليار دولار أمريكي(61.4 تريليون وون كوري)، تضم شركة إل جي 5 شركات – شركة إل جي للأجهزة المنزلية و أجهزة تصفية الهواء، وشركة إل جي لأجهزة الترفيه المنزلي، وشركة إل جي للاتصالات المحمولة،وشركة إل جي لمكونات السيارات وشركة إل جي للمعاملات بين مؤسسات الأعمال - وهي شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج أجهزة التلفزيون، والثلاجات، ومكيفات الهواء، وآلات الغسيل، والأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى منتجات SIGNATURE الفاخرة ومجموعة منتجات ThinQ ذات الذكاء الاصطناعي . وللحصول على آخر الأخبار والمعلومات حول إل جي إلكترونيكس، يرجى زيارة الموقع على الرابط التالي: www.LGnewsroom.com