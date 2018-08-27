كتابة الدولة الأمريكية تشيد بالتعاون القوي بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية

أشاد المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب بكتابة الدولة الأمريكية، سايلز نايثن بالتعاون "القوي" الموجود بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مبرزا إرادة البلدين في محاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن عبر العالم.

أوضح المسؤول الأمريكي عقب المحادثات التي جمعته الاثنين بالجزائر العاصمة مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف, محمد عيسى حول موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف أن هنالك إرادة قوية بين الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الجماعات الارهابية.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أنه تم خلال هذا اللقاء التركيز على "تجربة الجزائر وخبرتها في مكافحة التطرف والوقاية منه من خلال الاعتماد على الإسلام المرجعي المتسم بالوسطية والاعتدال".

وأضاف الوزير أن اللقاء كان فرصة لتبادل الأفكار حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك, مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات تنسيقية بين البلدين حول سبل ووسائل مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.