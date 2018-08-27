هل أحيل محمد صلاح إلى التحقيق ؟

نفى الإتحاد المصري لكرة القدم إصداره أي بيانات بشأن إحالة نجم ليفربول محمد صلاح إلى التحقيق، عقب الأزمة الأخيرة التي نشبت، أمس الأحد بعد نشر اللاعب تغريدة عبر حسابه في تويتر.

وقال الإتحاد المصري في بيان رسمي:" يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة بخصوص اللاعب محمد صلاح. هذا الخطاب مزور وأكرر طلبي لكم بالأمس ألا يتم الحصول على أي تصريح أو مكاتبات إلا من خلال القنوات الشرعية لاتحاد الكرة لعدم الوقوع في مثل هذه الأمور".

وكان صلاح قد فجر أزمة جديدة مع اتحاد الكرة، في تغريدة كتبها أمس قائلاً :" من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟ ".