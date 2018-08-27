عمليات ناجحة للجيش عبر بمختلف النواحي العسكرية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من غرداية وميلة من توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق صيد وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من الوادي وسيدي بلعباس مهربين اثنين وضبطت شاحنتين و 108 قنطار من التبغ، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من غرداية/ن.ع.4 وميلة/ن.ع.5، خمسة (05) أشخاص بحوزتهم ثلاث (03) بنادق صيد وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من الوادي/ن.ع.4 وسيدي بلعباس/ن.ع.2، مهربين (02) وضبطت شاحنتين و 108 قنطار من التبغ".

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج/ن.ع.5 "تاجري (02) مخدرات بحوزتهم 86 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس الحدود 185 كيلوغرام من نفس المادة بتلمسان/ن.ع.2. كما حجز عناصر الدرك الوطني بمعسكر/ن.ع.2 (90) قنطار من المواد الغذائية و1421 وحدة من مختلف المشروبات".

وبوهران، أحبط حرس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ16 شخصا كانوا على متن قارب نزهة، في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران والأغواط وغرداية".