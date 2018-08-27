“سليماني” ثالث أعلى اللاعبين دخلا في “تركيا”

تواجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني في المركز الثالث لأعلى اللاعبين دخلا في الدوري التركي، لهذا الموسم، بعد صفقة مع “فينرباتشي”.

وسيتقاضى لاعب “ليستر” السابق، راتبا سنويا يصل لـ4.20 مليون أورو مع “الكناري”، والذين لم يتترددوا لصرف هذه القيمة من أجله.

يُذكر بأن جزائريا آخرا تواجد مع “توب 10″، وهو سفيان فيغولي والذي ينال 3.85 مليون أورو منذ وصوله لـ”غلطة سراي”.

ويُعتبر الذي يتقاضاه “سوسو” أهم سبب يدفع إدارة “السيم بوم” للتخلص منه بكل الطرق، أياما قبل غلق الميركاتو الصيفي الجاري.