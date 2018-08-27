بالفيديو: بونجاح يتعملق آسيويا بثنائية ويُقرب السد من نصف النهائي

تعملق الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الإثنين وقاد ناديه السد القطري إلى فوز كبير على حساب مُضيفه الاستقلال، في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال آسيا...

ووقع مهاجم المنتخب الوطني ثنائية، ساهمت في فوز السد خارج أرضه بنتيجة (3-1)، حيث وقع الهدف الثاني لناديه في (د65) بعد دقائق قليلة من تعديل الكفة، وجاء هذا الهدف بكيفية رائعة، عقب توغل بونجاح داخل منطقة العمليات وإسقاطه المدافع الإيراني، ثم أضاف الدولي الجزائري الهدف الثالث عبر ركلة جزاء في (د74)، ليُواصل تصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 11 هدفا، مع وضع ناديه السد القدم الأولى في نصف النهائي، قبل مواجهة الإياب في الدوحة.