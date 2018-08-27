بن زية قد يرحل عن ليل صوب “لي جيروندان”

يسعى نادي بوردو الفرنسي للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري لفريق ليل ياسين بن زية قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث كشفت اليوم الإثنين وسائل إعلام فرنسية على غرار “la voix du nord” و”فووت ميركاتو” أن مسؤولي بوردو وضعوا نجم الخضر ضمن أولوياتهم.

ويهدفون للتعاقد معه قبل يوم الجمعة المقبل موعد نهاية فترة الإنتقالات الصيفية مُستغلين حاجة إدارة فريق ليل للأموال لإقناعها بتسريح بن زية.

ويوجد ليل أمام حتمية بعض نجومه لتفادي عقوبات الإدارة الوطنية الفرنسية لمراقبة التسيير.