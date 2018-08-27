بن غبريت تجتمع بالشركاء الاجتماعيين يوم 10 سبتمبر

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن لقاءا سيجمعها بالشركاء الاجتماعيين في الـ 10 من شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت بن غبريت، في تصريح للصحافة على هامش إشرافها على الندوة الوطنية التحضيرية للدخول المدرسي، اليوم الاثنين، أن الهدف من هذا اللقاء هو إشراك النقابات في تقييم الدخول المدرسي ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم إشراك النقابات طوال السنة في تقييم الموسم الدراسي من خلال رفع تقرير دورية عن الوضع في القطاع، للإطلاعهم عليها.