وزارة الفلاحة تؤكد سلامة الخضر والفواكه من جراثيم الكوليرا

طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بشأن خلو الخضر والفواكه المنتجة محليا من الجراثيم المسببة لوباء الكوليرا، داعية المستهلكين إلى مراقبة شروط النظافة المطلوبة بالغسل الفواكه والخضروات قبل الاستهلاك.

أكدت بيان لوزارة الفلاحة، اليوم الاثنين، أن المياه المستعملة في سقي لا تمثل خطراً على الإنتاج الزراعي، معلنة عن سلامة الخضر والفواكه من الكوليرا.

وفيما يخض حالات الري بالمياه الملوثة أو المجاري، أوضح ذات البيان أن مصالح الوزارة على المستوى المحلي اتخذت كافة الإجراءات القانونية التي يتم خلالها إتلاف كل المحاصيل الملوّثة.

وأكد البيان أن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جندت كل المديريات، على المستويين المركزي والمحلي لضمان مراقبة دقيقة للوضع.