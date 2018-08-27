ولد عباس: الله لن يغفر للمغرب مسعاها إغراق الجزائر بالمخدرات

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، اتهامه للمملكة المغربية بإغراق الجزائر بالمخدرات عبر عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الغربية.

وقال ولد عباس، في كلمة له اليوم الاثنين، خلال اجتماع المكتب السياسي للأفلان، إن الجارة الغربية قد أغرقتنا بالمخدرات في محاولة لإضعافنا، مؤكدا بأن الله لن يغفر هذه الذنب الكبير اتجاه الجزائر.

وفي السياق، شدد المتحدث على أن قوات الأمن تقف بالمرصاد لكل الطامحين لاغراق الجزائر بالمخدرات، ضاربا مثلا بعملية ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين في وهران.