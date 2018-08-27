عائلة سلسبيل ترحب بقرار منحهم مسكنا جديدا ورحلات عمرة

قال محمد زحاف، شقيق المرحومة “سلسلبيل”، أن عائلته تلقت وعدا من السلطات الولائية، بنقلها إلى مسكن جديد في حي بلقايد بوهران، وكذلك إرسال والديه وشقيقته إلى العمرة، معتبرا ذلك التفاتة طيبة من الحكومة.

وأكد محمد زحاف، في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، اليوم الاثنين، أن عائلته لا تزال تقطن بالمسكن المعتاد، ولم تنتقل إلى المسكن الجديد، الذي وعدت به السلطات، مضيفا أن عائلته لم تتجاوز حالة الصدمة إثر جريمة قتل شقيقته بطريقة وحشية، إذ أن شقيقته لم تتحمس لرحلة العمرة، وترفض الاستفادة منها.

وختم محمد زحاف حديثه، بالتأكيد على أن عائلته شريفة، وأنهم لم يسعوا لتسييس قضية سلسبيل، ليحققوا مصالح خاصة، أو ليخدموا بعض الأطراف، حيث أكد أن الكثيرين استغلوا دماء أخته البريئة لخدمة أجندتهم، وهو الشيئ الذي يغضب عائلته.