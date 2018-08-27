عيسى يستقبل منسق كتابة الدولة الأمريكي المكلّف بمكافحة الإرهاب

استقبل، صباح اليوم الاثنين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بمقر الوزارة نثال سالس، منسق كتابة الدولة الأمريكي المكلّف بمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجزائر.

دار الحوار بين الطرفين، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، حول موضوع العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عموما وكذا موضوع محاربة التطرف والتطرف العنيف وتقاسم تجربة الجزائر في نشر الإسلام المعتدل على وجه الخصوص.