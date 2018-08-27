معارضو العهدة الخامسة يحملون الحكومة مسؤولية انتشار الكوليرا

حملت حركة “مواطنة” المشكلة من أحزاب وشخصيات معارضة، الحكومة مسؤولية انتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات، قائلة أن السلطة أصبحت خطر على السكان.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المسؤولية تتحملها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، التي فشلت في وضع سياسة صحية تمكنها من استباق الأحداث وإيجاد الحلول العملية والآية لمواجهة مثل هذه الآفات.

وشدد البيان على تحميل المسؤولية لعدة قطاعات أخرى كالداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية والفلاحية والبيئة والتجارة إضافة إلى الإعلام.

واعتبرت “مواطنة” أن رد فعل الحكومة جاء متأخر جدا وبدون مبرر، مؤكدة أن الوباء هو الجزء الظاهر من الأزمة التي تمر بها البلاد و”ما خفي أعظم”، حسبها.

وقالت ذات الحركة، أن انتشار الوباء يعد نتيجة حتمية لسوء تسيير الشأن العام ويضاف للأمراض الأخرى بسبب سوء استعمال المواد التي تشكل خطر على صحة العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما اتهمت الحركة في ذات البيان، النظام بتغليب مصالحه المادية والذاتية على المصلحة العامة، بسبب غياب الكفاءة والشعبوية في التسيير.

وجددت حركة المواطنة تأكيدها أن العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم تكن لتنتهي إلا بالفوضى والتسيب.