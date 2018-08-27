ولد عباس: التغييرات العسكرية ومحاسبة الوزراء من صلاحيات الرئيس فقط

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن تقييم عمل وزراء الحكومة والتغييرات في المؤسسة العسكرية من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقط.

ورفض ولد عباس اليوم الإثنين خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع المكتب السياسي للأفلان، التعليق على التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في المناصب القيادية للجيش الوطني الشعبي، مؤكدا أنها أمور تدخل ضمن صلاحيات الرئيس.

من جهة أخرى، اعتبر ذات المتحدث، أن مبادرة جمع الجبهة الشعبة وتوحيدها، جاء بسبب وجود عملاء داخل البلاد يحاولون تسويد وتشويه صورة الجزائر.

وفي السياق، أعلن ولد عباس، عن تأجيل الاجتماع مع الأحزاب السياسية الداعمة لمبادرة بناء جبهة إجتماعية قوية، إلى غاية اجتماع قايادة الأفلان واستشارة رئيس الحزب عبد العزير بوتفليقة، كاشفا وجود 26 حزب تريد الانخراط في المبادرة.