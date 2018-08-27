“البياري” تعثر على الطفل معاذ بشوارع غرداية

ثر عناصر مصلحة BRI بأمن ولاية غرداية على الطفل الضائع معاذ بن عطا الله الذي غاب منذ يومين على عائلته التي تسكن ببلدية زلفانة بغرداية.

وأعلنت حالة استنفار كبيرة خوفا من تعرضه لمكروه أو لاختطاف،

وتعرف عناصر BRI على الطفل الذي كان متواجد بشوارع مدينة غرداية.

أين تم عرضه على الطبيب النفسي بأمن ولاية غرداية والتحقيق معه لمصلحة الأحداث.

فيما تم استدعاء أهله لاستيلامه وتنقلت عائلة الطفل معاذ لأجل استلامه،

ولاقي خبر العثور عليه فرحة كبيرة وسط أهله وجيرانه وكل سكان الولاية.