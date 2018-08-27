ريال مدريد يراهن على التعاقد مع مبابي أو نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن الأمور أصبحت واضحة لدى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في ما يخص التعاقد مع احد الأسماء الكبيرة في خط الهجوم، لتعويض رحيل هداف الفريق التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى نادي جوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يفاضل بين النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا ثنائي هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن إدارة النادي تعمل على تسريع وتيرة المفاوضات لحسم صفقة المهاجم الفرنسي مبابي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم الجمعة القادم، وفي حال فشلت محاولاتها هذا الصيف فسوف تركز جهودها على التعاقد مع البرازيلي نيمار في صيف عام 2019.

ويبدو أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قد اصبح يدرك جيداً الوضعية القانونية للنادي الباريسي تجاه قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي (ويفا) والتي تفرض عليه التخلي عن احد الأسماء الكبيرة التي يمتلكها في صفوفه لتفادي التعرض لعقوبات قاسية، قد تصل إلى حرمانه من خوض غمار بطولة رابطة أبطال أوروبا بسبب عجزه عن تحقيق التوازن المالي المطلوب.

كما يدرك فلورنتينو بيريز بأن القطريين متمسكون بنيمار أكثر من تمسكهم بمبابي لأسباب فنية وأخرى دعائية وتسويقية، لذلك يتوقع أن تعرف الساعات الأخيرة من الانتقالات الصيفية الحالية إبرام صفقة المهاجم الفرنسي، لتهدأ غضب جماهير ريال مدريد وتحقق للنادي الباريسي توازنه المالي الذي فقده بسبب إفراطه في التعاقدات الصيفية.