الجزائري الأصل “آيت نوري” :”اللعب مع فرنسا فخر لي”

أكد الجزائري الأصل، “ريان آيت نوري” بأنه فخور جدا بتمثيل الفئات الشُبانية للمنتخب الفرنسي، وهذا في تصريحات لموقع “لاغازيت دي فيناك”

وقال الظهير الأيسر الصاعد خلال المنطقة المُختلطة التي مواجهة ناديه “أونجي” و”باريس سان جيرمان” :”اللعب مع المنتخب الفرنسي فخر لي”.

ليواصل في نفس الشأن :”تصنيفي مع كأحسن اللاعبين في فرنسا شيء كبير، ومثلي الأعلى هو البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد”.

وعن تشبيهه بالدولي الجزائري السابق، “نذير بلحاج” رد صاحب الـ”17 عاما” :”أنا أعرفه ولكني لم أشاهده يلعب مُباشرة لصغر سني”.

يُذكر بأن “آيت نوري” يقترب من تغيير الأجواء، قبل غلق الميركاتو الصيفي، ووجهته تبقى محصورة، مابين “موناكو” الفرنسي و”لايبزيغ” الألماني.