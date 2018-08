بن سبعيني “يتهوّر” ويحرم فريقه من فوز ثمين

حرم اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني فريقه ران الفرنسي، من فوز ثمين أمام المضيف والعملاق أولمبيك مرسيليا.

وتعادل فريق ران خارج القواعد أمام مرسيليا بِنتيجة (2-2)، ضمن إطار الجولة الثالثة من من عمر بطولة فرنسا.

وكان فريق ران مُتقدّما في النتيجة (1-2)، قبل أن يتورّط مدافعه رامي بن سبعيني في الدقيقة الـ 72، ويُسجّل هدفا ضد مرماه، بِرأسية “مُتهوّرة” منحت نقطة التعادل للفريق المحلي مرسيليا. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُرفق أدناه.

شارك رامي بن سبعيني أساسيا بِألوان فريقه ران، وخاض كامل أطوار مواجهة مرسيليا.

ويتموقع فريق ران بعد هذا التعادل في المركز الـ 13، بِمجموع 4 نقاط. وتحوز مرسيليا رصيد النقاط نفسه في الرتبة الـ 9، وتتفوّق استنادا إلى مقياس فارق الأهداف.

2-2 !!! But de Bensebaini contre son camp. Et c'est le score final, l'OM s'en sort bien même si elle aurait pu remporter ce match. Résultat des compte, déjà 5 points de retard sur Paris et Dijon. #OMSRFC pic.twitter.com/RpXYAWBRby