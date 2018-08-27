مارسيلو يُفجر مشكلة في بيت الريال بسبب لوبيتيغي

لم يتقبل البرازيلي مارسيلو، قرر الطاقم الفني لناديه ريال مدريد، باستبداله بعد مرور حوالي 60 دقيقة في مباراة جيرونا، سهرة الأحد، في إطار الجولة الثانية للدوري الإسباني...

وخرج مارسيلو إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة التي أعقبت نهاية المواجهة بين الريال وجيرونا، فقال في تصريحاته: "كنت متفاجئا بالتغيير، لكنني أحترم قرار المدرب. كنت أريد المواصلة لأنني أحس نفسي جيدا بنسبة 100%"، وكان ريال مدريد متفوقا بنتيجة (3-1)، حين قرر المدرب جوليان لوبيتيغي، استبدال الدولي البرازيلي بالفرنسي رافائيل فاران، في مباراة انتهت في الأخير بفوز الريال برباعية لهدف لواحد.