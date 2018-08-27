ميركل في جولة لإفريقيا

ستقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء، بجولة إفريقية تشمل السينغال وغانا ونيجيريا، وتعتزم ميركل فتح أفاق اقتصادية جديدة مع هذه البلدان، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الألمانية.

وأوضحت المصادر أن ميركل سيرافقها وفد اقتصادي في الجولة التي تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

و قالت ميركل في مقطع فيديو مسجل تم نشره أمس الأحد "من المهم أيضا التطرق خلال الجولة لقضية الهجرة غير الشرعية في إطار تعزيز اهتمام ألمانيا بأفريقيا".

كما أوضحت أن أفريقيا تعاني كثيرا من النزاعات مبرزة أن "بعض الناس يفرون من هناك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ولكننا نعلم أيضا أنه من ناحية أخرى، يمكن أن تكون الدول الأفريقية سوقا مستقبلية جيدة للاقتصاد الألماني.

وتابعت أن الكثير من الدول هناك نشيطة للغاية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى خمسة بالمائة أو أكثر في بعض الدول الإفريقية.