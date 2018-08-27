الأرقام تتهاوى أمام بن زيمة وضحية أخيرة في انتظاره

أضاف النجم الفرنسي كريم بن زيمة، نادي جيرونا، إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإسباني، بعدما سجل في شباك النادي الكتالوني ثنائية، ساهم من خلالها في فوز ريال مدريد سهرة الأحد (4-1)...

وأصبح بذلك جيرونا هو الفريق رقم 32 الذي يزور صاحب الأصول الجزائرية شباكه، من أصل 33 فريقا واجهه خلال مسيرته في منافسات "الليغا"، ويبقى ليغانيس هو الفريق الوحيد الذي استعصى على بن زيمة التسجيل في شباكه في لقاءين لعبهما أمامه، وهو النادي الذي سيحل ضيفا على ريال مدريد في الجولة المقبلة وستكون بالتالي الفرصة مواتية بالنسبة لـ"البنز"، حتى يزور شباك جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإسباني.

32 - Karim Benzema ha marcado a 32 de los 33 equipos a los que se ha enfrentado en LaLiga (128 goles), solo le falta el Leganés. Depredador. pic.twitter.com/SbfOIxAM1B — OptaJose (@OptaJose) 26 août 2018