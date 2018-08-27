“بن زيمة” و”بايل” يتألقان بعد رحيل “رونالدو”

نجح “ريال مدريد” في تحقيق فوز كبير سهرة أمس في ثاني مبارياته في الليغا ضد مضيفه “جيرونا” بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تألق كل من “بايل” و “بن زيمة”.

ونجح “جيرونا” في فتح باب التسجيل، قبل أن يعدل “راموس” عن طريق ركلة جزاء تم احتسابها بعد عرقلة “أسينسيو”.

في الشوط الثاني، تمكن “كريم بن زيمة” من إضافة الهدف الثالث أيضا عن طريق ضربة جزاء تم احتسابها بعد عرقلة “أسينسيو”.

بعدها انطلق الويلزي “غاريث بايل” كالسهم لينفرد بحارس “جيرونا” ويمضي الهدف الثالث له في المباراة والثاني له هذا الموسم.

وقبل نهاية المباراة أضاف “بن زيمة” الهدف الرابع في المباراة وهي أول ثنائية للفرنسي في أول جولتين من الليغا.

وجاء تألق “بن زيمة” و “بايل” بعد رحيل “رونالدو” إلى السيدة العجوز وهو ما أعطى حرية للاعبين بصفة عامة وللمهاجمين بصفة خاصة.