محرز لم يكن الخيار الأوّل لِبطل إنجلترا

لم يكن اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الخيار الأوّل لِفرق مانشستر سيتي بطل إنجلترا، في سوق الإنتقالات الصيفية 2018.

وأراد التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، جلب هذه الصائفة اللاعب الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا (27 سنة) جناح فريق جوفانتوس بطل إيطاليا. ولكن التقني ماسيميليانو أليغري مدرب نادي “السيّدة العجوز” رفض تسريح لاعبه، مُعتبرا إيّاه قطعة أساسية لا تُعوّض.

بعدها، لم يجد المدرب غوارديولا بُدّا من التحوّل إلى الخيار الثاني، المُمثّل في الدولي الجزائري رياض محرز جناح ليستر سيتي الإنجليزي. يقول موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، في أحدث تقرير له بِهذا الشأن. عِلما أن إدارة نادي “السيتيزن” تفاوضت مع نظيرتها من ليستر سيتي، لِإنتداب محرز في جانفي الماضي. وحينها رفع مسؤولو نادي “الثعالب” سقف المطلب المالي عاليا، “تكبيلا” لِنجم “الخضر” في قلعة “كينغ باور”.

وفقا لِوسيلة الإعلام ذاتها، فإن المدرب أليغري أصرّ على الإحتفاظ بِلاعبه دوغلاس كوستا، حتى لا يستفيد منه فريق مانشستر سيتي، مُنافس “اليوفي” في سباق حصد كأس رابطة أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

ويبحث فريق جوفانتوس الإيطالي عن اللقب الأوروبي الأوّل للأندية منذ 22 سنة خلت، بعد خسارته كؤوس 1997 و1998 و2003 و2015 و2017.