بالأرقام.. هذه آخر مستجدات انتشار وباء الكوليرا

كشف مدير مستشفى بوفاريك، رضا دربوش، آخر الأرقام الخاصة بانتشار وباء الكوليرا على مستوى الولايات التي تم تسجيل حالات إصابة فيها.

وحسب ما صرح بها به دربوش، اليوم الاثنين، فإن الحالات التي تم تأكيد إصابتها منذ 14 أوت الجاري وصل 47 حالة من أصل 145 حالة مشتبه فيها.

كما أعلن ذات المسؤول عن مغادرة 35 حالة للمستشفى بعد شفائها التام من الوباء، مبرزا أن عدد المرضى المتواجدين في المستشفى وصل اليوم إلى 110 مريض هم في انتظار وصول تحاليل معهد باستور.

وبالعودة إلى التفاصيل، فأشار دربوش إلى وجود 109 حالة من ولاية البليدة، 15 حالة من العاصمة، 19 حالة من تيبازة وحالتين من عين الدفلي.

من جهة أخرى، طمأن مدير المستشفى المواطنين، بأن المياه ليست هي المتسبب لمرض الكوليرا، على اعتبار أن حالات الاصابة لم تتوسع بشكل كبير.